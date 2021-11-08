Вой сирен прозвучит в Кузбассе в ближайшие дни

Сотрудники ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" сообщили, что 10 ноября 2021 года будет проводиться плановая проверка систем оповещения. Отмечается, что сирены завоют в городах области в 10:40.

Для проведения проверки сигнал будет включаться от одного до четырех раз, сообщили специалисты на официальной странице в Instagram.

Гражданам напомнили, что замечания и предложения по работе системы оповещения можно направлять в местные органы ГО и ЧС.



Справка

Звучание сирен означает сигнал: "Внимание всем". По завершению звучания сирен по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации передается информация о порядке действия населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.