Вой сирен прозвучит в Кузбассе в ближайшие дни

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Специалисты предупредили жителей Кемеровской области о включении сигналов центрального оповещения на территории региона.

Сотрудники ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" сообщили, что 10 ноября 2021 года будет проводиться плановая проверка систем оповещения. Отмечается, что сирены завоют в городах области в 10:40.


Для проведения проверки сигнал будет включаться от одного до четырех раз, сообщили специалисты на официальной странице в Instagram.


Гражданам напомнили, что замечания и предложения по работе системы оповещения можно направлять в местные органы ГО и ЧС.

Справка

Звучание сирен означает сигнал: "Внимание всем". По завершению звучания сирен по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации передается информация о порядке действия населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

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