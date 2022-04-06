Вовлекавший пить крепкий алкоголь несовершеннолетних кузбассовец предстанет перед судом

Несколько месяцев 20-летний житель Белова пытался уговорить выпить с ним своих несовершеннолетних друзей.

Заведомо зная, что употреблять алкоголь им нельзя, он продолжал убеждать попробовать в том числе и крепкие напитки, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних уже привлекали юношу к ответственности за данное деяние, однако это не помогло. В связи с обстоятельствами, в отношении молодого человека завели уголовное дело.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".