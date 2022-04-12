Пользовательница соцсетей опубликовала фото канализационной бухты в Прокопьевске. По словам автора, ее состояние крайне плачевное. Существует риск, что она рассыпется, затопит дом и прилегающую территорию.

– Вот-вот рассыпется и затопит наш дом и всю прилегающую территорию! – написала горожанка.

Приезжающие работники чистят объект, однако на ремонт, по их словам, средства не выделяются.

Представители городской администрации отреагировали на данную информацию и сообщили, что передали ее начальнику отдела по работе с населением частного сектора.