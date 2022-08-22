Востребованный трамвай сошел с рельсов в Кемерове

Кемеровчане поделились в социальных сетях снимком, на котором оказался запечатлен сошедший с рельсов трамвай. Горожане рассказали, что инцидент произошел с одним из вагонов маршрута №10, следовавшим по Логовому шоссе.

В Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) журналисту AVOKADO рассказали, что происшествие случилось сегодня, 22 августа, в 11:50. Трамвай №10 сошел с рельсов в районе остановки "Бор" в Рудничном районе города. Обошлось без последствий, вагон поставили на пути уже в 12:30, отметил представитель КЭТК.

Специалисты проведут диагностику трамвая для того, чтобы выяснить причины произошедшего.