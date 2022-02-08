Востребованность репетиторов в Кемерове подскочила в два раза

Эксперты сервиса "Авито Услуги" узнали, что за минувший год жители областного центра стали чаще прибегать к услугам репетиторов. Общий спрос увеличился на 58%.

Уроки математиков оказались более востребованы на 88%, на втором месте расположились учителя русского языка – на 72%, по биологии и химии – на 53% и 52% соответственно.

Средняя цена одного часового урока установилась в кузбасской столице на отметке в 500 рублей. Самым популярным иностранным языком на ОГЭ и ЕГЭ оказался английский. Учителя подобного профиля за 2021 год интересовали жителей на 41% сильнее, популярность репетиторов по французскому также значительно подскочила (+90%).

Реже остальных интересуют граждан специалисты по географии (+21%) и китайскому языку (+23%).