Воспитанницы кузбасской школы регби примут участие в Олимпийских играх

На XXXII Олимпийских играх, проводимых с 23 июля по 8 августа 2021 года, от России на соревнованиях по регби выступят девушки, которые начинали обретать свое мастерство в специализированной спортивной школе Прокопьевска: Анна Баранчук, Диана Глушенко и Диана Логинова. Об этом в своем Instagram рассказал мэр города Андрей Мамаев, прикрепив "фотопривет" спортсменок, тренирующихся в Токио.

Сейчас же девушки продолжают готовиться к грядущим состязаниям, которые состоятся уже 26 июля.

Напомним, что ранее также стало известно, какие спортсмены из Кузбасса выступят в составе сборной России на Олимпийских играх.