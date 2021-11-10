Воспитанники детского сада в Новокузнецке питались фальсификатом

Эксперты Роспотребнадзора провели отбор сливочного масла для лабораторных исследований в одном из дошкольных учреждений Новокузнецка. Результаты проверки показали, что масло "Крестьянское" высший сорт, массовая доля жира 72,5%, не соответствовало требованиям технических регламентов. Выяснилось, что продукт является фальсификатом. Поддельное сливочное масло было изъято из детского сада.

По результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

По факту преступления проводится предварительное расследование.