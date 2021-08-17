Воспитанники 12 детсадов в Кемерове начнут учиться играть в теннис

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Сотрудники 12 дошкольных образовательных учреждений кузбасской столицы начнут обучать малышей игре в настольный теннис в новом учебном году.

Ранее инициативу подготовило руководство детсада № 155 в Кемерове. Оно же сформировало специальную программу для того, чтобы обучать своих воспитанников тому, как играть в теннис. Идея также нашла отклик среди родителей совсем юных кузбассовцев. В состав желающих начать обучаться указанному виду спорта вошли 38 ребят из двух групп – старшей и подготовительной.


В этом же учреждении для воспитанников доступна секция акробатики, однако больше их, как уточнили в местной мэрии, привлекает именно теннис.

- По словам специалистов, настольный теннис развивает внимание, восприятие, мышление, тренирует гибкость, ловкость, координацию движений, мелкую моторику, - отметили в администрации.

Так, в детсаду № 155 тренировки будут вестись уже второй год, еще в 12 аналогичных учреждениях к занятию указанным видом спорта малыши смогут приступить впервые уже с 1 сентября. О том, в каких именно детских садах появится такая возможность, не сообщается.

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