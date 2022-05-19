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Восьмилетняя девочка попала под машину в кузбасском городе

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Жители Кемеровской области сообщили о наезде машины на ребенка. Журналист AVOKADO выяснил подробности.

Березовчане разместили в социальных сетях кадры, снятые на улице Вахрушева. В объектив камеры попала толпа людей у пешеходного перехода, а также машины экстренных служб. Горожане сообщили, что на месте случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.


Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в УГИБДД по Кузбассу. Инцидент произошел накануне, 18 мая, в 16:50. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, 26-летний мужчина, совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили журналисту AVOKADO правоохранители. Автомобилист на момент инцидента был трезв. Предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает автомобилистам, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода.

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