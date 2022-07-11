Восьмилетний велосипедист попал под машину в кузбасском городе

Пользователи социальных сетей сообщили об автоаварии с участием юного велосипедиста, произошедшей в Гурьевске. По словам горожан, ребенка увезли медики.

‒ На пешеходе у гостиницы сбили пацана на велике, поцарапался, увезли на скорой, ‒ заявили кузбассовцы.

В УГИБДД по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел вечером 9 июля, в районе здания №35 по улице Кирова. По предварительным данным, восьмилетний велосипедист не спешился во время перехода проезжей части по нерегулируемому переходу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Toyota под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП ребенок травм не получил, отметили правоохранители.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при переходе через дорогу необходимо спешиться с велосипеда, самоката, скейтборда или роликов.