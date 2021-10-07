Восьмилетний мальчик из Кемерова по воле учителя ходил по школе без обуви

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В социальных сетях жительница кузбасской столицы пожаловалась на инцидент с ее сыном, который произошел в одной из местных школ. Ситуацию прокомментировали власти.

Согласно сообщению кемеровчанки, ее восьмилетний сын учится в третьем классе школы № 31. В какой-то момент ребенок забыл дома сменную обувь, из-за чего учитель заставил его ходить в одних носках. Таким образом он отучился весь день.


По словам матери мальчика, ему не предложили сходить домой за забытой сменкой, надеть бахилы или протереть обувь тряпкой. Из числа сотрудников школы о случившемся ей также никто не сообщил.

- Почему такая халатность и жестокость происходить от педагогов? - написала женщина в соцсетях.

В администрации города журналисту AVOKADO сообщили, что по факту произошедшего уже проведена проверка. В результате учителю, заставившему ребенка ходить в носках, объявлен выговор. Помимо этого, совместно с родителями мальчика было решено перевести его в другой класс.

Да!
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