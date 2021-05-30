Вошедший в число наихудших по всей России туалет в кузбасской школе будет отремонтирован

Мероприятие организация проводит каждый год. Накануне же были подсчитаны результаты прошедшего в 2021 году конкурса. Выбрать наихудший туалет в школах по всей России предлагалось при помощи открытого голосования.

Так, по итогам, подведенным накануне, стало известно, что в конкурсе победили сразу шесть образовательных учреждений. На третьем месте расположилась школа № 19 в Междуреченске – свой голос за нее отдали 980 россиян. Второе место досталось школе из Чебоксаров – за нее же проголосовали 1 185 человек. На первом месте оказалась школа из Гусь-Хрустального, набрав 1 232 голоса. Призовые места достались еще трем школам, расположенным в: Ростовской области, Волгограде и Нефтекамска.

Туалеты всех учреждений, указанных выше, будут отремонтированы компанией за ее же счет, согласно правилам конкурса.