Восемь зараженных коронавирусом пациентов погибли в Кузбассе за 24 часа

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За минувшие сутки в Кемеровской области зафиксирован новый всплеск смертей среди инфицированных опасной китайской инфекцией.

Власти Кемеровской области рассказали, что за день на территории шахтерского края было выявлено восемь смертей от COVID-19.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, системного заболевания, хронического бронхита. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы центральной нервной системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, – следует из текста официального сообщения.

Число коронавирусных пациентов среди кузбассовцев вновь увеличилось до нового рекорда.


Всего с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 93 420 раз. Из всех зараженных к настоящему времени продолжают получать лечение 6 569 человек. Число погибших достигло 1 879.

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