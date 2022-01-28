Восемь зараженных коронавирусом пациентов погибли в Кузбассе за 24 часа

Власти Кемеровской области рассказали, что за день на территории шахтерского края было выявлено восемь смертей от COVID-19.

– У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, системного заболевания, хронического бронхита. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы центральной нервной системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, – следует из текста официального сообщения.

Число коронавирусных пациентов среди кузбассовцев вновь увеличилось до нового рекорда.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 93 420 раз. Из всех зараженных к настоящему времени продолжают получать лечение 6 569 человек. Число погибших достигло 1 879.