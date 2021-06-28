Восемь стран стали доступны для авиапутешествий из России

Стало известно, что с понедельника, 28 июня, Россия восстановила авиационные сообщения с восемью странами: США, Италией, Болгарией, Бельгией, Ирландией, Иорданией, Кипром и Северной Македонией, передает "ТАСС".

Отмечается, что решение было принято десять дней назад оперативным штабом по борьбе с COVID-19. При этом ранее РФ приостановила авиасообщение с вышеупомянутыми странами по причине пандемии.

Сейчас авиакомпании заявили о готовности возобновить полеты только в Болгарию, Италию и на Кипр, но при желании они могут отправлять рейсы и в вышеупомянутые страны.