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Восемь стран стали доступны для авиапутешествий из России

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Полеты между Россией и рядом стран несмотря на пандемию возобновятся с 28 июня.

Стало известно, что с понедельника, 28 июня, Россия восстановила авиационные сообщения с восемью странами: США, Италией, Болгарией, Бельгией, Ирландией, Иорданией, Кипром и Северной Македонией, передает "ТАСС".


Отмечается, что решение было принято десять дней назад оперативным штабом по борьбе с COVID-19. При этом ранее РФ приостановила авиасообщение с вышеупомянутыми странами по причине пандемии.


Сейчас авиакомпании заявили о готовности возобновить полеты только в Болгарию, Италию и на Кипр, но при желании они могут отправлять рейсы и в вышеупомянутые страны.

Да!
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