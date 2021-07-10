Восемь протоколов на двоих: проигрыш в споре заставил кемеровчан проехать на автомобилях по фонтану

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Правоохранители установили личности кемеровских лихачей, устроивших поездку на машинах по пешеходному фонтану. Нарушители попали сразу под несколько административных статей.

Двое молодых людей 18 и 20 лет "помыли" свои автомобили в пешеходном фонтане возле здания по проспекту Октябрьский в Кемерове. Информация дошла до стражей порядка.


Как оказалось, автолюбители проиграли спор, что и стало причиной произошедшего. В результате стражи порядка составили по четыре протокола об административных нарушениях на каждого горожанина, среди которых вождение без прав, неправильное расположение транспорта на проезжей части, игнорирование дорожных знаков и уклонение от наказания. Полицейские выяснили, что это произошло еще 11 мая.

— У каждого из задержанных имелись неоплаченные штрафы. За уклонение от исполнения административного наказания судом им назначен арест сроком на 1 сутки, — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Инспекторы городской ГИБДД рассмотрят протоколы и примут решение о наказании нарушителей. Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, где запечатлена необычная поездка.

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