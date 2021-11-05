Восемь пропавших в октябре кузбассовцев погибли

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Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс рассказали о количестве погибших жителей региона, из числа пропавших в октябре.

Сообщается, что за прошедший месяц специалисты отряда получили 263 заявки на поиск людей. Из них, при участии отряда, были найдены живыми 169 кузбассовцев. Восемь пропавших погибли, остаются без вести пропавшими еще четверо. Неподтвержденными остались 82 заявки.

– Из 263 полученных – 38 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 29 – на поиск пожилых людей от 65 лет, – рассказали сотрудники "ЛизаАлерт" на официальной странице в социальной сети.

Отмечается, что поиски ненайденных кузбассовцев продолжаются.


Ранее редакция AVOKADO писала о гибели пропавшего пенсионера.

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