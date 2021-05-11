Восемь погибших: стрелок устроил массовое убийство в казанской школе

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Сегодня, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани началась стрельба. По официальной информации, в результате происшествия скончались восемь человек: семеро детей и учитель.

Во вторник, 11 мая, в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась стрельба. По информации СК России, нападавшим оказался местный житель 2001 года рождения, который в настоящее время уже задержан. В ходе стрельбы пострадал 21 человек, восемь погибли, в том числе семь детей и учитель, сообщает пресс-служба администрации Казани.


По сообщениям СМИ, местные жители на момент начала стрельбы также слышали шум взрыва. Сообщалось, что внутри квартиры матери стрелявшего была заложена бомба. Однако экстренные службы опровергли информацию о взрыве в доме, где проживал "казанский стрелок", пишет РИА "Новости".


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В СК России также добавили, что все материалы данного дела будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

В беседе с журналистами ученики рассказали, что нападение произошло во время уроков. По словам детей, в класс вбежала классный руководитель, сообщив, что в школу "ворвались террористы".

– Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, "нет", – рассказал школьник, передает "Медиазона".

В связи с трагическим происшествием президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура по погибшим в казанской гимназии. В этот день он поручил отменить занятия во всех школах Казани.


Также по поручению президента Татарстана пройдут проверки всех учебных заведений республики с целью обеспечить в учреждениях повышенные меры безопасности, говорится в сообщении мэрии Казани.

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