Восемь погибших: стрелок устроил массовое убийство в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась стрельба. По информации СК России, нападавшим оказался местный житель 2001 года рождения, который в настоящее время уже задержан. В ходе стрельбы пострадал 21 человек, восемь погибли, в том числе семь детей и учитель, сообщает пресс-служба администрации Казани.

По сообщениям СМИ, местные жители на момент начала стрельбы также слышали шум взрыва. Сообщалось, что внутри квартиры матери стрелявшего была заложена бомба. Однако экстренные службы опровергли информацию о взрыве в доме, где проживал "казанский стрелок", пишет РИА "Новости".

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В СК России также добавили, что все материалы данного дела будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.