Восемь мест крещенских купаний откроются для жителей крупнейших городов Кузбасса

Согласно информации, предоставленной журналисту AVOKADO в Кузбасской митрополии, в Кемерове и Новокузнецке обозначены восемь мест для проведения крещенских купаний: пять в областной столице и три – в южной столице региона.

Так, кемеровчане смогут окунуться в купели по следующим адресам:

Центральный район: зона отдыха "Чайка", река Томь, на улице 4-ой Заречной, 54; купель Храма прихода Воскресения Христова на проспекте Притомском, 7Б.

Рудничный район: Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской.

Ленинский район: озеро "Красное".

р. Томь, база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Кузбассу.

Пункты проведения купаний будут действовать с 22:00 18 января до 20:00 19 января. Исключение составляет озеро Красное: кемеровчане смогут окунуться лишь 19 января с 13:00 до 20:00.

Для жителей Новокузнецка определены следующие места для крещенских купаний:

Центральный район: река Томь, ТУ "Абагур"; река Кондома (с 12:00 18 января до 24:00 19 января), Парк культуры и отдыха "Водный" (с 18:00 18 января до 24:00 19 января).

Карьеры Заводского района (с 18:00 18 января до 24:00 19 января).

На всех пунктах будет организовано обеспечение населения горячими напитками, на некоторых ‒ и питанием.