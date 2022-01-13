Восемь мест крещенских купаний откроются для жителей крупнейших городов Кузбасса

0
Фото:  

Корреспондент AVOKADO выяснил, где смогут окунуться в купель на Крещение кемеровчане и новокузнечане.

Согласно информации, предоставленной журналисту AVOKADO в Кузбасской митрополии, в Кемерове и Новокузнецке обозначены восемь мест для проведения крещенских купаний: пять в областной столице и три – в южной столице региона.


Так, кемеровчане смогут окунуться в купели по следующим адресам:

  • Центральный район: зона отдыха "Чайка", река Томь, на улице 4-ой Заречной, 54; купель Храма прихода Воскресения Христова на проспекте Притомском, 7Б.
  • Рудничный район: Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской.
  • Ленинский район: озеро "Красное".
  • р. Томь, база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Кузбассу.

Пункты проведения купаний будут действовать с 22:00 18 января до 20:00 19 января. Исключение составляет озеро Красное: кемеровчане смогут окунуться лишь 19 января с 13:00 до 20:00.


Для жителей Новокузнецка определены следующие места для крещенских купаний:

  • Центральный район: река Томь, ТУ "Абагур"; река Кондома (с 12:00 18 января до 24:00 19 января), Парк культуры и отдыха "Водный" (с 18:00 18 января до 24:00 19 января).
  • Карьеры Заводского района (с 18:00 18 января до 24:00 19 января).

На всех пунктах будет организовано обеспечение населения горячими напитками, на некоторых ‒ и питанием.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32533

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined