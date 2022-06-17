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Восемь кемеровчан с начала лета оказались в смертельной опасности на воде

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На водоемах столицы Кузбасса с начала летнего сезона восемь местных жителей попали в смертельную опасность. От гибели их спасли специалисты.

С начала лета на кемеровских водоемах едва не утонули восемь человек. Всех их удалось спасти, однако, по словам властей, каждый, кто попал в опасную для жизни ситуацию, пренебрег правилами безопасности на воде. В местной администрации уточнили, что сейчас в местах отдыха на берегу организовано 16 спасательных постов.

– Сотрудники Кемеровской службы спасения контролируют озеро Красное. Районные комиссии по делам несовершеннолетних проводят рейды по местам массового отдыха у воды, – уточнили в мэрии Кемерова.

Жителям и гостям областного центра чиновники напомнили, что на воде необходимо соблюдать правила безопасности и отказаться от употребления спиртного.

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