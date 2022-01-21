Восемь человек скончались в Кузбассе после заражения китайским вирусом

0
Фото:  

Количество жертв коронавируса увеличилось за минувший день в Кемеровской области. Власти рассказали подробности.

По данным на утро 21 января, еще восемь пациентов с китайским вирусом скончались на территории Кузбасса за минувшие сутки. Местные власти сообщили, что их болезнь протекала на фоне патологий.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Березовском.
У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни печени, ожирения. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Тайге.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Топках.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове, – следует из информации в сводке.

На данный момент общее количество смертей в регионе составило 1 825. При этом суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе за минувшие 24 часа составил 313 человек. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 8 842 граждан, а получать лечение – 5 902.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32820

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined