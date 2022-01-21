Восемь человек скончались в Кузбассе после заражения китайским вирусом

По данным на утро 21 января, еще восемь пациентов с китайским вирусом скончались на территории Кузбасса за минувшие сутки. Местные власти сообщили, что их болезнь протекала на фоне патологий.

– У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Березовском.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни печени, ожирения. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Тайге.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Топках.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове, – следует из информации в сводке.

На данный момент общее количество смертей в регионе составило 1 825. При этом суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе за минувшие 24 часа составил 313 человек. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 8 842 граждан, а получать лечение – 5 902.