Ворующая городские цветы женщина разозлила кемеровчанку

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Жительница кузбасской столицы сообщила о неизвестной, которая якобы занималась кражей цветов с клумб.

Кемеровчанка рассказала, что заметила злоумышленницу на улице Весенней. Неизвестная пожилая женщина якобы вырывала цветы из клумбы и складывала в пакет. Горожанка попыталась отогнать нарушительницу и сфотографировать ее.

Отгоняла ее от клумбы, гонялась за ней по всей Весенней, заставила посадить на место. Сняла видео. Но лица женщины не удалось снять: она отворачивалась, ударяла по телефону. <...>Какая ненасытная тяга воровать! ‒ высказалась жительница кузбасской столицы в социальных сетях.

Женщина также отметила, что предполагаемая злоумышленница якобы "выжидает" момента, когда вблизи клумб будет меньше людей. Горожанка предположила, что "воровка" может продавать полученную незаконным образом рассаду.


Комментаторы посоветовали кемеровчанке обратиться с заявлением в полицию.

Да!
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