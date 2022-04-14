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Воровка-рецидивистка из Кузбасса попалась на краже благодаря видеонаблюдению

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Фото:  

Жительница Анжеро-Судженска попала под объектив камеры во время кражи продуктов.

Сотрудникам Росгвардии прислали ориентировку на женщину, которая украла из продуктового магазина товары в Анжеро-Судженске .


Патрулируя улицы, стражи порядка заметили горожанку, подходящую по приметам. Задержанной оказалась ранее судимая 39-летняя местная жительница.

–Женщина положила в пакет несколько банок кофе, упаковок шоколада и вышла из магазина с неоплаченным товаром, – передает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

Помочь расследованию помогла камера видеонаблюдения в магазине, которая зафиксировала момент кражи.


Горожанку передали в отделение полиции.

Видео: Росгвардия по Кемеровской области

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