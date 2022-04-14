Воровка-рецидивистка из Кузбасса попалась на краже благодаря видеонаблюдению

Сотрудникам Росгвардии прислали ориентировку на женщину, которая украла из продуктового магазина товары в Анжеро-Судженске .
Патрулируя улицы, стражи порядка заметили горожанку, подходящую по приметам. Задержанной оказалась ранее судимая 39-летняя местная жительница.
–Женщина положила в пакет несколько банок кофе, упаковок шоколада и вышла из магазина с неоплаченным товаром, – передает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.
Помочь расследованию помогла камера видеонаблюдения в магазине, которая зафиксировала момент кражи.
Горожанку передали в отделение полиции.
Видео: Росгвардия по Кемеровской области
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