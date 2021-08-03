Воровка покусала кассиршу в Кузбассе за попытку отнять неоплаченные продукты

Сотрудница магазина в Междуреченске обратилась за помощью к силовикам после того, как ее покусала посетительница, не заплатившая на выходе за товар. Со слов потерпевшей, нарушительница с двумя полными товаров пакетами миновала кассу и двинулась в строну выхода без попытки рассчитаться за продукты.

Однако работница догнала неплательщицу и попыталась отобрать еду, за что поплатилась здоровьем: оппонентка укусила ее за запястье.

– Потерпевшей потребовалась медицинская помощь: она обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ссадины и кровоподтек в области предплечья, – указали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящий момент стражи закона задержали подозреваемую. Ей выдвинуто обвинение по статье "Грабеж". За злодеяния горожанка может лишиться свободы на семь лет.