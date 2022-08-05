В Сети появилась информация, что на стройке в кемеровской Лесной поляне произошел инцидент с рабочей техникой: грузовой транспорт при разгрузке материалов перевернулся на бок.

– Устал, лег отдохнуть,– с иронией подписал фото автор.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в городскую ГИБДД, где сказали, что сигнала о подобном происшествии в ведомство не поступало. Можно предположить, что строители своими силами смогли поставить "воровайку" на колеса. Информации о пострадавших нет.