Вор-рецидивист напал на бабушку в Кемерове

Пожилая жительница Кемерова возвращалась из магазина домой и около подъезда на нее напал неизвестный и украл сумку.

84-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала об инциденте. Злоумышленник похитил сумку, в которой находились продукты, денежные средства и документы, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Похититель был найден. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний кемеровчанин. Он пояснил, что сумку выбросил, а на украденные деньги купил алкоголь. Продукты, которые купила бабушке, мужчина съел.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.