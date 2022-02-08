Вор-рецидивист напал на бабушку в Кемерове

0
Фото:  

Житель Кемерово обокрал пожилую женщину прямо на улице.

Пожилая жительница Кемерова возвращалась из магазина домой и около подъезда на нее напал неизвестный и украл сумку.


84-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала об инциденте. Злоумышленник похитил сумку, в которой находились продукты, денежные средства и документы, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


Похититель был найден. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний кемеровчанин. Он пояснил, что сумку выбросил, а на украденные деньги купил алкоголь. Продукты, которые купила бабушке, мужчина съел.


На мужчину завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33460

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined