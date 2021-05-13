Вор-«крот» лишил гараж экс-коллеги инструментов в Кузбассе

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Березовчанин, вырыв подкоп, проник в гаражный бокс своего знакомого. Обратно мужчина вылез уже с похищенным имуществом.

К полицейским в Березовском обратился 44-летний местный житель, который сообщил о том, что неизвестный похитил из его гаража сварочный аппарат и бензопилу. Примечательно, что для проникновения в помещение злоумышленник соорудил подкоп под воротами. Общая сумма ущерба составила 12 500 рублей.


По обращению были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых полицейские выяснили, что к краже может быть причастен бывший коллега заявителя. Мужчину задержали.

- Он знал устройство сооружения и что в нем хранится. Выждав момент, он вернулся к гаражу, сделал подкоп и проник внутрь. Похитив сварочный аппарат и бензопилу, злоумышленник скрылся, украденные вещи продал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении «крота» было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.


Отмечается, что бензопилу, похищенную злоумышленником, нашли и вернули владельцу, однако поиски сварочного аппарата еще продолжаются.

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