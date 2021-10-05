Вооруженный ружьем новокузнечанин застрелил собаку на глазах у людей

54-летний мужчина застрелил бродячую собаку на глазах у людей. Об инциденте стражам закона рассказала студентка одного из местных вузов. Девушка заявила, что живодер убил животное выстрелом в шею в районе станции Новокузнецк.

В ходе проверки данных полицейские изучили записи с камер и опросили свидетелей события. Таким образом им удалось восстановить хронологию происходящего.

– Заметив на территории бездомное животное, мужчина в присутствии коллег по работе выстрелил в него из пневматической винтовки с оптическим прицелом. Пуля попала в шею собаки, в результате ранения она скончалась, – дали комментарий в УТ МВД по СФО.

По факту жестокого обращения с животными в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Стрелок может лишиться свободы на три года.