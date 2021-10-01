Вооруженный кузбасский подросток пытался украсть 12 банок кофе

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Несовершеннолетний житель Кемеровской области с ножом попытался унести из магазина более десяти банок кофе.

Следственный комитет Кузбасса завершил расследование дела, возбужденного в отношении 17-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Молодого кузбассовца обвиняют в преступлении, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".


Следствием установлено, что 8 марта 2021 года подросток пошел на прогулку по торговому центру. Там он зашел в продуктовый магазин и решил похитить кофе. Он сложил 12 банок бодрящего напитка в корзину и пошел к выходу из торгового зала. Его попыталась остановить администратор, однако молодой человек оттолкнул женщину и несколько раз ударил ее по руке. Затем он достал нож, чтобы запугать администратора, и сбежал.


Полиция задержала молодого человека. Ранее подросток уже был судим, сообщают в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.


Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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