Вооруженный игрушечным пистолетом рецидивист ограбил новокузнечанина

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Уголовник в кузбасском городе напал с пистолетом на мужчину, заставив его отдать гаджет и деньги.

За помощью к стражам закона обратился 27-летний житель Новокузнецка, который лишился денег и мобильного телефона после того, как в его дом ворвался неизвестный с пистолетом в руках. Общая сумма ущерба составила 33 000 рублей.


В ходе расследования силовики узнали, что в момент нападения заявитель находился в квартире один и самостоятельно открыл дверь злоумышленнику.

Потерпевший попытался оказать сопротивление, однако налетчик пригрозил предметом, похожим на пистолет. Опасавшийся за свою жизнь, новокузнечанин передал злоумышленнику деньги и смартфон, после чего нападавший скрылся, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Под подозрение попал 18-летний рецидивист. Свою вину молодой преступник признал и сообщил, что решился на разбой после того, как от знакомых потерпевшего услышал, что в доме мужчины хранятся крупные деньги. После полученной информации он вооружился игрушечным пистолетом и совершил нападение.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой". За повторное злодеяние он может отправиться в тюрьму на восемь лет. Похищенный гаджет передан законному владельцу.

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