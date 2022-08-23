Вооруженные силовики съехались к кемеровскому супермаркету

В редакцию AVOKADO обратился кемеровчанин, который заметил у одного из продуктовых магазинов на проспекте Ленина полицейских и Росгвардию. По словам мужчины, экипажи силовиков прибыли туда накануне, 22 августа, около 18:30. Также очевидец поделился с редакцией снимками, сделанными на месте происшествия. На фотографиях видно, что как минимум у одного из силовиков имеется оружие.

‒ У "Бегемага" была машина росгвардцейцев, а на парковке ‒ "УАЗик" МВД. Когда я зашел в магазин, у входа стояли сотрудники полиции, ‒ рассказал кемеровчанин в беседе с журналистом AVOKADO.

В кемеровском отделении МВД корреспонденту AVOKADO рассказали, что силовики прибыли к супермаркету на сигнал о мелкой краже. По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.