Вооруженная отверткой жительница Кузбасса лишила коллегу ценностей

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Девушка из кузбасского города отняла у своей коллеги деньги и ювелирные изделия с помощью отвертки.

42-летняя сотрудница торговой организации в городе Кемерово рассказала силовикам, что на рабочем месте лишилась двух золотых колец и 8 000 рублей. Со слов потерпевшей, свои ценности она оставила в кабинке для хранения личных вещей.


В результате расследования полицейские установили личность похитительницы. Нарушительницей закона оказалась 22-летняя коллега заявительницы.

Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда продавец отсутствовала на рабочем месте, злоумышленница отверткой повредила замок, открыла дверцу хранилища и похитила деньги и ювелирные украшения, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

За злодеяние девушка попала под ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Присвоение чужих ювелирных изделий и денег может обойтись ей в срок до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного имущества у фигурантки удалось изъять и вернуть законной владельце.

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