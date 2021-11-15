Вооруженная отверткой жительница Кузбасса лишила коллегу ценностей

42-летняя сотрудница торговой организации в городе Кемерово рассказала силовикам, что на рабочем месте лишилась двух золотых колец и 8 000 рублей. Со слов потерпевшей, свои ценности она оставила в кабинке для хранения личных вещей.

В результате расследования полицейские установили личность похитительницы. Нарушительницей закона оказалась 22-летняя коллега заявительницы.

– Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда продавец отсутствовала на рабочем месте, злоумышленница отверткой повредила замок, открыла дверцу хранилища и похитила деньги и ювелирные украшения, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

За злодеяние девушка попала под ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Присвоение чужих ювелирных изделий и денег может обойтись ей в срок до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного имущества у фигурантки удалось изъять и вернуть законной владельце.