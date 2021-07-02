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Воодушевленные примером "путинского" детсада кузбассовцы собрались массово жаловаться президенту

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Жители шахтерского края в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева под одним из последних постов предложили "для скорости" решения проблем в регионе напрямую обращаться к президенту страны.

Стоит отметить, что после того, как Цивилев распорядился провести ремонт в школе-детсаду из-за обращения уроженки Новокузнецка к Путину, в Instagram-аккаунте губернатора появились множество комментариев с жалобами местных жителей на ненадлежащий ремонт детских учреждений в Кемеровской области.


Под постом, где глава региона отчитался о планах по выполнению работ в учреждении №235 Новокузнецка, пользователи Сети приступили массово рассказывать о нерешенных проблемах в своих городах с выражением надежды, что в скором времени губернатор обратит на них свое внимание.

– "Надо почаще к Владимиру Путину обращаться для скорости решения проблем", " Это ужас, почему без звонка Президенту ничего не делалось? И вдруг по велению волшебной палочки", – отреагировали пользователи Сети.

Также земляки выразили в комментариях мнение, что разобраться с недочетами местные высшие чины смогу после "волшебного пинка", а точнее обращения к президенту России Владимиру Путину.

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