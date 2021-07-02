Стоит отметить, что после того, как Цивилев распорядился провести ремонт в школе-детсаду из-за обращения уроженки Новокузнецка к Путину, в Instagram-аккаунте губернатора появились множество комментариев с жалобами местных жителей на ненадлежащий ремонт детских учреждений в Кемеровской области.

Под постом, где глава региона отчитался о планах по выполнению работ в учреждении №235 Новокузнецка, пользователи Сети приступили массово рассказывать о нерешенных проблемах в своих городах с выражением надежды, что в скором времени губернатор обратит на них свое внимание.

– "Надо почаще к Владимиру Путину обращаться для скорости решения проблем", " Это ужас, почему без звонка Президенту ничего не делалось? И вдруг по велению волшебной палочки", – отреагировали пользователи Сети.

Также земляки выразили в комментариях мнение, что разобраться с недочетами местные высшие чины смогу после "волшебного пинка", а точнее обращения к президенту России Владимиру Путину.