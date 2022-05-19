Сегодня, 19 мая, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которые обнаружили в одном из сетевых магазинов товар неудовлетворительного качества. По словам горожан, фрукты, несмотря на неприятный запах, остаются на прилавках.

‒ Бананы воняют на весь магазин, а они их продают, ‒ посетовали горожане.

Кроме того, жители кузбасской столицы разместили фотографии, на которых видны почерневшие и треснувшие бананы. Комментаторы в шутку назвали фрукты "деликатесом" и возмутились тем, что их все еще предлагают покупателям.