Вонь и холод: кемеровчанка поделилась впечатлениями от посещения ЛДК

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Жительница кузбасской столицы возмутилась неудовлетворительными условиями в ледовом дворце "Кузбасс".

Сегодня, 1 февраля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая выразила негодование в связи с холодом и неприятным запахом, с которыми она столкнулась при посещении ЛДК. Женщина также отметила неудовлетворительное состояние раздевалок и туалетов спортивного объекта.

‒ Это просто шок. На 4 этаже холод "собачий", пока находишься на играх по футболу, можно заледенеть. Грязные раздевалки, не мытые полы, вонь из туалетов, все сиденья для зрителей из тонкого пластика, который лопнул и сидеть не возможно, ‒ посетовала кемеровчанка.

Комментаторы предположили, что подобная ситуация возникла из-за недостатка персонала. Представители администрации Кемерова ответили на жалобу горожанки.

‒ Ваш вопрос направлен специалисту спортивно-аналитического отдела ГАУ "Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса". Специалисты актуализируют информацию по данному вопросу, написали сотрудники мэрии.

Напомним, что ледовый дворец "Кузбасс" был открыт в мае 2020. Фотокорреспондент AVOKADO побывал на данном мероприятии. Ранее в Сети уже появлялись жалобы от посетителей ЛДК.

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