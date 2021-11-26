Первые исследования в отношении пользы омега-3 кислот проводились в Гренландии. В рацион местного населения входит большое количество дикой жирной рыбы, вылавливаемой в холодном море. Эти водоплавающие являются источником рекордного количества полезных кислот. Ученые установили, что жители крупнейшего острова земли практически не обращаются к медикам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Такие показатели, как пульс, давление, наличие атеросклеротических повреждений и уровень триглицеридов у них находятся в здоровой норме, в отличие от людей, чье ежедневное меню не содержит рыбу северных морей.

Класс "омега -3" включает три жирных кислоты:

ДГК - докозогексаеновая кислота;

АЛК - альфа–линоленовая кислота;

ЭПК - эйкозопентеновая кислота.

Каждый из этих элементов является для человека незаменимым: в нашем организме омега-3 не синтезируются и должны поступать извне ежедневно, предпочтительно с пищей для наилучшего усвоения.