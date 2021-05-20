Волонтеры завершили поиски пропавших в прошлом месяце кузбассовцев

По информации поискового отряда "Лиза Алерт", в Кемеровской области завершились поиски двух человек: жительницы Таштагольского района и жителя Прокопьевска. 37-летняя женщина пропала 28 апреля, до сих пор информации о ее местонахождении не было.

— Найдена, жива. Спасибо всем откликнувшимся на поиск! — написали поисковики в соцсети.

В четверг, 20 мая, стало известно о смерти 34-летнего мужчины, который ушел в неизвестном направлении 15 апреля.

Обстоятельства, при которых были найдены кузбассовцы, представители отряда не раскрывают по этическим причинам.