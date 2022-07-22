Волонтеры завершили поиски пропавшего в Кузбассе ребенка

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Сотрудники волонтерского отряда сообщили о завершении поисков без вести пропавшего 11-летнего мальчика из Осинников, который не вернулся домой с вечерней прогулки.

Как сообщается, юный житель города Осинники вышел на прогулку из дома в четверг, 21 июля, и с тех пор к родителям не вернулся. Вечером того же дня к поискам ребенка подключились волонтеры, а после и полиция. Спустя некоторое время несовершеннолетнего удалось найти.

– Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! – говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс.

Обстоятельства, при которых пропал и был найден ребенок, не раскрываются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ребенок бесследно исчез после прогулки в кузбасском городе. Немного позже к поискам наравне с волонтерами подключилась и полиция.

Да!
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