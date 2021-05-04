Волонтеры завершили поиски двух пропавших в конце апреля жителей Кузбасса

Стало известно о завершении поисков без вести пропавших 35-летнего жителя Кемерова и 43-летнего жителя Прокопьевска. Ранее мы сообщали, что несколько дней назад горожане ушли в неизвестном направлении и не вернулись домой. Прокопчанин пропал 20 апреля, а кемеровчанин — 29 апреля. Все эти дни о судьбе бесследно исчезнувших ничего не было известно.

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили соцсети, что пропавшие кузбассовцы нашлись. Обстоятельства, при которых они были найдены, волонтеры не раскрывают по этическим причинам.