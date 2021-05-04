Волонтеры завершили поиски двух пропавших в конце апреля жителей Кузбасса

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Изчезнувшие некоторое время назад жители Кемерова и Прокопьевска нашлись.

Стало известно о завершении поисков без вести пропавших 35-летнего жителя Кемерова и 43-летнего жителя Прокопьевска. Ранее мы сообщали, что несколько дней назад горожане ушли в неизвестном направлении и не вернулись домой. Прокопчанин пропал 20 апреля, а кемеровчанин — 29 апреля. Все эти дни о судьбе бесследно исчезнувших ничего не было известно.


Представители поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили соцсети, что пропавшие кузбассовцы нашлись. Обстоятельства, при которых они были найдены, волонтеры не раскрывают по этическим причинам.

Да!
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