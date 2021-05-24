Волонтеры завершили поиски двух пропавших кузбассовцев

По информации поискового отряда "Лиза Алерт", в Кемеровской области завершились поиски двух человек: жителя СНТ "Родник" Кемеровского района и жителя столицы Кузбасса. 56-летний кемеровчанин пропал 19 мая, до сих пор информации о ее местонахождении не было.

— Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! — написали поисковики в соцсети.

Также стало известно о смерти 70-летнего мужчины, который ушел в неизвестном направлении 21 мая. Обстоятельства, при которых были найдены кузбассовцы, представители отряда не раскрывают по этическим причинам.