Волонтеры взялись за поиски исчезнувшей в марте кемеровчанки

В столице Кузбасса бесследно исчезла 35-летняя Галина Викторовна Савич. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", о ее местонахождении нет информации с 3 марта 2022 года.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. В день пропажи на ней была черная футболка и такого же цвета спортивные штаны.

Если вы обладаете информацией, которая может помочь в продвижении поиска, то сообщите ее волонтерам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что девочка-подросток пропала без вести в Кузбассе.