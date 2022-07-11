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Волонтеры взялись за поиски исчезнувшей в марте кемеровчанки

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В городе Кемерово в марте этого года бесследно пропала женщина. Данных о ее месторасположении нет с начала марта текущего года.

В столице Кузбасса бесследно исчезла 35-летняя Галина Викторовна Савич. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", о ее местонахождении нет информации с 3 марта 2022 года.


Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. В день пропажи на ней была черная футболка и такого же цвета спортивные штаны.


Если вы обладаете информацией, которая может помочь в продвижении поиска, то сообщите ее волонтерам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что девочка-подросток пропала без вести в Кузбассе.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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