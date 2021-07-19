Волонтеры в Кузбассе за июнь получили свыше 250 заявок на поиски пропавших

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Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области обнародовали данные по случаям обращений в отряд с просьбами о помощи в розыске пропавших граждан за первый месяц лета.

Так, из информации, представленной в публикации волонтеров, стало известно, за июнь 2021 года в отряд поступило 263 заявки на поиск пропавших людей. Из них живыми были найдены 209 человек, погибшими – 5. Столкнулись добровольцы и с такими ситуациями, в которых за помощью в розыске обращались не родственники потерявшегося, а сам пропавший, однако найти семью таких горожан не удалось ни разу за первый месяц лета. Порядка 40 заявок оказались неподтвержденными.


Также в публикации отмечается, что сообщений о поиске детей до 12 лет из их общего количества оказалось 47, пожилые горожане в возрасте от 65 лет пропали 35 раз. Поисковые мероприятия 252 раза были проведены в статусе информационного, активные работы проводились в 11 случаях. Волонтеры подчеркнули, что поиски ненайденных граждан продолжаются. Из мероприятий, направленных на их нахождения, отмечаются: распространение информации, обзвон больниц и проверка свидетельств.


Подобной статистикой волонтеры делятся ежемесячно. Последний раз данные подводили за май. Случаев обращения за июнь оказалось меньше, чем за последний месяц весны. С информацией из предшествующей публикации добровольцев можно ознакомиться в новости, которая ранее публиковалась на нашем.

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