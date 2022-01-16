Волонтеры в Кузбассе сообщили об окончании поисков девочки-подростка

Волонтеры завершили поиски 16-летней девочки, пропавшей без вести в Белове. Согласно информации ГУ МВД России по Кемеровской области, подросток не вернулась домой с прогулки 11 января 2022 года. Местные жители сообщали, что видели ее в тот вечер неподалеку от хоккейной коробки на улице Чкалова, однако местонахождение юной беловчанки оставалось неизвестным до 15 января.

– Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! – сообщили накануне сотрудники ПО "Лиза Алерт".

Подробности поисков и обнаружения не разглашаются по этическим соображениям.