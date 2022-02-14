Волонтеры в Кузбассе попросили помощи в поиске женщины в голубой шапке

Местонахождение Сотниковой Аси Ивановны 1981 года рождения остается неизвестным с 4 февраля 2022 года. Женщина проживает в пгт Верх-Чебула Чебулинского района.
Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза серые. Была одета в черную дубленку, черные штаны, голубые сапоги и голубую шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Также волонтеры продолжают поиски молодой женщины в серебристых сапогах.
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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