Волонтеры в Кузбассе подключились к поискам сутулого краснодарца

Из сводки ПСО "Лиза Алерт" следует, что 40-летний Олег Николаевич Кирячек из города Краснодар бесследно исчез 17 августа 2021 года. С тех пор его поиски не принесли никаких результатов. Волонтеры предположили, что мужчина может быть в Кузбассе.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза карие, сутулится. По одежде какой-либо информации нет. Отмечается, что краснодарцу требуется помощь медицинских специалистов.

Если вам известно о том, где Олег находится сейчас, то сообщите полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.