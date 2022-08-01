+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Волонтеры в Кузбассе подключились к поискам сутулого краснодарца

0
Фото:  

На территории Кемеровской области начались поиски 40-летнего мужчины из Краснодара, который пропал еще с 17 августа 2021 года. Волонтеры полагают, что он мог перебраться в города шахтерского края.

Из сводки ПСО "Лиза Алерт" следует, что 40-летний Олег Николаевич Кирячек из города Краснодар бесследно исчез 17 августа 2021 года. С тех пор его поиски не принесли никаких результатов. Волонтеры предположили, что мужчина может быть в Кузбассе.


Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза карие, сутулится. По одежде какой-либо информации нет. Отмечается, что краснодарцу требуется помощь медицинских специалистов.


Если вам известно о том, где Олег находится сейчас, то сообщите полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38674

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined