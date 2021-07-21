Волонтеры в Кузбассе объявили о поисках ушедшей из дома пенсионерки

Согласно данным волонтеров, 73-летняя Гайнетдинова (Галимова) Фатыма Сабирзяновна вышла из дома в Анжеро-Судженске 10 июля 2021 года. С тех пор о ее местоположении ничего не известно.

В момент исчезновения женщина была одета в розовую шерстяную кофту, темно-коричневые спортивные штаны, а также темно-коричневые туфли. Ростом пенсионерка 163 сантиметра, имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Предполагается, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.