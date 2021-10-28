Волонтеры в Кузбассе начали поиски пенсионерки с возможной потерей памяти

По информации ПО "Лиза Алерт", Буркова (Нехорошева) Тамара Романовна 1937 года рождения, проживающая в Новокузнецке, ушла в неизвестном направлении накануне, 27 октября, и не вернулась домой.

Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормального телосложения, зеленые глаза и седые волосы. Отмечается, что пожилая новокузнечанка носит очки, а с собой у нее была черная сумка.

Всех кузбассовцев, располагающих какими-либо сведениями о возможном местонахождении бесследно исчезнувшей, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.