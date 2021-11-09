Волонтеры в Кузбассе начали поиски мужчины в камуфляжном костюме и голубой кепке

Терентьев Иван Владимирович 1986 года рождения пропал в деревне Николаевка Чебулинского района. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 24 августа 2021 года.

Рост кузбассовца составляет 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы черные, глаза карие. При исчезновении был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные замшевые полуботинки и голубую бейсболку. С собой у мужчины была голубая спортивная сумка.

Сотрудники "Лиза Алерт" предупреждают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.