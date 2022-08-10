Волонтеры в Кузбассе начали поиски девочки-подростка из Самарской области

Юная жительница поселка Раздолье, что в Челно-Вершинском районе Самарской области пропала еще 27 июля 2022 года. С того времени местонахождение 16-летней Елизаветы Сергеевны Желудковой неизвестно. Волонтеры предположили, что девочка может находиться на территории Кемеровской области.

Приметы исчезнувшей: рост 147 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, стрижка каре, глаза зелено-карие. Одежда, в которую была одета подросток, не раскрывается.

Если вы что-нибудь знаете о месторасположении Елизаветы, то расскажите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или номеру 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мужчина в черной ветровке и шлепанцах бесследно исчез в кузбасском городе.