Волонтеры сообщили об исчезновении кареглазого кузбассовца

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал в своей группе в соцсети ориентировку на поиски пропавшего 4 мая Прокудина (Секарина) Алексея Сергеевича 1981 года рождения, проживающего в Березовском. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза. Информация о том, во что был одет исчезнувший, не сообщается.

Всех, у кого есть какая-либо информация о месте пребывания пропавшего горожанина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.