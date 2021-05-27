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Волонтеры сообщили об исчезновении кареглазого кузбассовца

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39-летний житель Березовского пропал без вести в начале мая.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал в своей группе в соцсети ориентировку на поиски пропавшего 4 мая Прокудина (Секарина) Алексея Сергеевича 1981 года рождения, проживающего в Березовском. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.


Приметы мужчины: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза. Информация о том, во что был одет исчезнувший, не сообщается.


Всех, у кого есть какая-либо информация о месте пребывания пропавшего горожанина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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