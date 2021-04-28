Волонтеры сообщили об исчезновении голубоглазого кузбассовца

ПСО "Лиза Алерт" опубликовал в своей группе в соцсети ориентировку на поиски пропавшего 15 апреля Будкеева Сергея Александровича 1986 года рождения, проживающего в Прокопьевске. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост 172 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были надеты серая куртка, черное трико.

Всех, у кого есть какая-либо информация о месте пребывания пропавшего горожанина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.